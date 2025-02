Shakira fue internada de urgencia en Perú: los fans se movilizaron al hospital para darle fuerza

lunes, 17 de febrero de 2025 00:00

"Tuve que acudir a urgencias". Con esas palabras, la cantante colombiana Shakira confirmó que atraviesa un delicado estado de salud que la llevó a suspender el concierto que tenía previsto en el Estadio Nacional, de Lima, Perú, este domingo.

Todo empezó por un dolor abdominal que derivó a que los médicos recomendaran la internación para hacer los respectivos estudios y descartar cualquier problema mayor. De esta forma, su gira "Las mujeres ya no lloran tour" quedó suspendida y la fecha será reprogramada.

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, decía parte del comunicado", informó Shakira en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Luego agregó: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano".

Medios de Perú indicaron que Shakira habría ingresado al nosocomio en la madrugada de este domingo con un cuadro aparentemente de gastritis. Si bien se esperaba que su condición mejorara con el correr de las horas, esto no ocurrió.

Tras anunciar la suspensión del concierto, los fans de Shakira quedaron en shock y se expresaron a través de las redes para alentarla en su recuperación. Por su parte, otros decidieron movilizarse hasta el hospital, con pancartas y accesorios, para mostrarle su afecto.