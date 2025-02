Gran Hermano: se conoció quién es realmente el verdadero amor de Renato

lunes, 17 de febrero de 2025 00:00

"Nos estamos conociendo". Con esas palabras, este domingo en la noche, Renato confesó que está en el inicio de una relación con una mujer que está conquistando su corazón. Si bien no pronunció su nombre, porque no sabe si ella quiere revelarlo, las cámaras del reality se posaron inmediatamente en Rosina Beltrán, ex participante del programa de Telefe.

"Su nombre empieza con R y termina con A", expresó tímidamente sin dejar de mostrar una enorme sonrisa y ante la insistencia de Santiago del Moro por saber quién es realmente. En este contexto, Selva no tardó en gritar que ella sí sabía quien era, pero él evitó que toda la declaración continuara.

"Espero que nos veamos pronto... bueno no pronto", expresó luego entre risas a la par que en la pantalla se veía a la joven entre risas.

Hace un tiempo, la modelo uruguaya ya había expresado su interés por uno de los participantes del reality más famoso de la Argentina, pero no había pronunciado puntualmente al peruano.

Sin embargo, en el streaming Nacho Castañares terminó confesando que siente "una conexión súper especial con Rena" y que "los dos sentimos lo mismo".