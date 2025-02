"Estoy haciendo un esfuerzo": la crisis de Eugenia en Gran Hermano

lunes, 17 de febrero de 2025 14:54

Eugenia es una de nuevas participantes de Gran Hermano, que rápidamente pudo abrir su corazón con sus compañeras al revelar que tiene problemas a la hora de mostrar su cuerpo.

“Estoy haciendo un esfuerzo con eso, con el tema de mi cuerpo porque no iba a entrar directamente, porque digo, no, con estas limitaciones que tengo. Digo, o no entrás o te olvidas de eso y entrás porque no puedes con las dos. Y te juro que lo estoy recontra manejando porque si por mí fuera, me quisiera esconder, ¿me entiendes?”, aseguró la participante del reality.

Cuando Eugenia fue al baño a cambiarse, Sandra celebró el haber trabajado mucho este tema: “Menos mal que lo tengo elaborado después de tantos años de análisis, ¿no? Esto de pensar que lo que puede decir el otro, de tu cuerpo”.

Chiara habló de dismorfia corporal y aconsejó a Eugenia: “Yo re quiero hablar con Euge, pero ¿sabes qué me pasó? Adelante de ella no podía. ¿Viste que cuando uno le pasa tiene dismorfia corporal? Y no se da cuenta realmente cómo es porque Euge es una persona súper normal. Adentro de la casa nos ha pasado a todas eso que te pasa, ¿entendés? Que como que al principio no te podés mostrar o entender”.

“Mi problema es no estar mostrándome cómo soy en la vida real que soy. No divertida, pero soy alegre, soy alegre. Todo el tiempo estoy jodiendo, todo el tiempo estoy hablando en boludeces. Que pensaba que venía perfil bajo y nada que ver. Y aquí no estoy pudiendo mostrarme cómo soy. Me indigna eso”, respondió Eugenia.

Chiara la apoyó para que se anime a mostrarse: "Bueno, pero necesitás tiempo. No ser tan exigente con vos misma. Euge, por más que vos digas, venís a jugar. Sí, está bien, pero hay un periodo que es de adaptación. Pero sí entiendo que quizás te está faltando soltarte esa chispita que vos tenés. Que se te re nota, boluda. Vos me haces reír muchísimo. Real. Quiero que te muestres cómo sos".