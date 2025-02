Wanda estuvo en el programa de Mirta junto a L-Gante: "Me voy a quedar sin trabajo"

domingo, 16 de febrero de 2025 00:00

Un momento tenso se vivió en la mesa de Mirtha. Es que uno de los comensales invitados era el cantante L-Gante quien asistió acompañado de su novia Wanda Nara.



La mediática estaba detrás de cámara cuando fue nombrada e inmediatamente las cámaras la tomaron. Mirta la llamó a saludarla y visiblemente molesta la rubia acudió.

“¿Está Wanda? Ah, me hacían señas y no sabía qué me querían decir. ¿Dónde está? ¡Wanda… vení a saludarme, vení a darme un beso. Dale”, disparó súper pícara la diva, a lo que la mediática, con cierta incomodidad y hasta dudando de levantarse de su silla, lanzó: “Me voy a quedar sin trabajo…”.

Fue entonces cuando, sumergida en una lluvia de aplausos, Wanda ingresó, se acercó a la Chiqui y le dijo: “Me voy quedar sin trabajo, pero no puedo no saludarte. Te quiero mucho”. Luego le aclaró: “Me quedo 5 minutos porque vos sabés cómo es esto…”, haciéndole entender que su presencia en el trece puede traerle problemas con Telefé por aparecer en la pantalla de eltrece.

Mirtha despidió a Wanda y dijo abiertamente: “La aplaudimos todos porque es un muy lindo gesto. Se atrevió. Porque los canales no te dejan aparecer en otro canal pero ella se atrevió. Muchas gracias a Telefe”.

Fuente: con información de Paparazzi.com