Alan Fernández, el prófugo cómplice de Morena Rial afirmó que tiene miedo de entregarse porque “hay poder”

Alan Martín Fernández, de 23 años, es uno de los prófugos en la investigación que involucra a Morena Rial en un robo ocurrido en Villa Adelina, San Isidro y, si bien se hace cargo del primer episodio, que fue una entradera frustrada, el tucumano está reticente a entregarse a la justicia porque acusa de que la influencer tiene poder sobre la ley.

Tras brindar su testimonio telefónico, Alan reveló que conoce a Morena “desde hace 4 o 5 años” y agregó: “Empezamos a hablar por redes sociales y pegamos buena onda hasta que se dio de conocernos. Charlabamos, fuimos a comer y nada más”. En cuanto al primer intento de robo, Fernández señaló: “Me hago cargo del día 22, eso se hizo viral en todos lados, todo el mundo ya sabía mi nombre y mi número de documento”.

Al ser preguntado directamente por si la salida apuntaba a cometer un robo, respondió: “Ella me dijo vení y acompañame. Yo me estaba volviendo, pero ella quería que vayamos a la costa y le expliqué ‘me estoy volviendo porque me estoy quedando sin plata’".

A continuación, Alan sostuvo que Morena insistió en su presencia y, según su testimonio, la influencer le habría solicitado: “Acompañame vos que sos hombre”. En este sentido, Fernández aceptó: “Yo la acompañé, de eso me hago cargo. No fui a robar directamente, ella me dijo ‘acompañame a hacer una cosa’ y no pregunté”.

“No soy ignorante, me hago cargo de las cosas y no tengo problemas en presentarme con la justicia. Claramente aquí hay mucho en juego. Con todas las cosas que estoy viendo (...)”, en ese sentido, el tucumano se preguntó: “¿Lider de una banda?, aquí no hay una banda de nada”.

Asimismo, el prófugo no negó tener “cierto temor” por las personas involucradas en el entorno de Morena: “Imaginesé, uno de los mejores periodistas de Argentina -refiere a Jorge Rial-, uno de los mejores abogados de Argentina -Fernando Burlando-, tienen poder económico, poder y contacto con la justicia, tienen una chica que se hace cargo de un robo y sale y al otro día sale libre, yo lo pongo en duda presentarme en la Justicia y que a mi me pase algo”.

“No quiero que ella quede libre y yo quedar pegado. Con lo que ella declaró está complicando para todos. Su abogado -Alejandro Cipolla- declara que nada que ver y al otro día cambia de abogado -por- uno de los mejores de Argentina, que se haga cargo y salga en libertad…Claramente hay poder”, concluyó el joven.