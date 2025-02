Morena Rial quedó en libertad: ¿qué fue lo primero que hizo?

viernes, 14 de febrero de 2025 00:00

Este jueves la Justicia finalmente le otorgó a Morena Rial la excarcelación extraordinaria tras haber sido detenida por un robo en Villa Adelina y fue liberada de la Comisaría N°7 de San Isidro.



La joven abandonó la comisaria alrededor de las 21.20 y aunque fue abordada por la prensa decidió no dar declaraciones y solo se limitó a decir: “Gracias, no puedo. ¡Gracias!". Acto seguido, subió a una camioneta Jeep blanca.



A partir de ahora, el destino de Morena será vivir con su hermana Rocío, y a pesar de obtener su libertad, cabe destacar que deberá cumplir con las condiciones establecidas por el juez y el fiscal de la causa.



“No puede salir del país y debe realizar un tratamiento psicológico y psiquiátrico. En función de lo que digan esos profesional continuará o no”, explicó Fernando Burlando en comunicación con Telefe Noticias.

Por otro lado no será necesario el monitoreo de cámaras, y no se hizo efectivo el pedido que se que Morena no pueda manejar vehículos que no estén a su nombre.

