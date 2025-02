La China Suárez compartió un romántico posteo con Mauro Icardi: ¿con provocación a Wanda?

viernes, 14 de febrero de 2025 12:53

Con una romántica foto y con pocas palabras, pero contundentes, la China Suárez le dedicó un posteo a Mauro Icardi por el Día de los Enamorados.

A través de su historia en Instagram, y cuando ya había avanzado la primera hora de este 14 de febrero, la actriz compartió con sus seguidores una foto en la que se ve a los dos abrazados con los ojos cerrados.

La imagen, en la gama del blanco y negro, se los ve en lo que sería la cama y a ella con una remera de Hello Kitty, el mismo personaje animado del que es fans Wanda Nara. Incluso la rubia tiene múltiples accesorios e indumentaria de este gatito, lo cual fue visto por los seguidores de ella como una "provocación" de la "sangre japonesa".

El abrazo contenedor de la foto fue acompañado con un tema de Teddy Swims, You’re Still the One (Sigues siendo el único). La foto fue acompañada por la frase "Gracias por tanto amor".