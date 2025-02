¿Sororidad?: China Suárez también chateó con la ex de Lauty Gram

miércoles, 12 de febrero de 2025 14:25

Eugenia "la China" Suárez cruzó varios mensajes con Wanda Nara cuando la conductora de Bake Off Famosos descubrió el vínculo que la ex Casi Ángeles tenía con su marido, el futbolista Mauro Icardi. Algo similar habría ocurrido con Madison Segreti, la exnovia de Lauty Gram, con quien La China habló durante su vínculo con el cantante.

Según contaron en Puro Show, la actriz le habló muy mal del cantante a su ex, le decía que no era humilde, que su entorno le hacía creer que era Michael Jackson y que la iba a pasar muy mal cuando caiga a la realidad.

"Hola, ¿cómo estás? Quiero que sepas que nos volvimos a ver con Lauty, durmió conmigo. Lo tenía bloqueado de tik tok y no había visto que ustedes se habían vuelto a ver. Te aviso para que no se repita lo de la otra vez, besos", le habría escrito la China a la ex de Lauty.

"Es un mal pibe, vos tenés buenas intenciones y él no. Es un soberbio que se va a quedar solo con su amigo fan, se va a quedar solo, la vida no funciona así, no se juega con la gente", le habría dicho Eugenia a Madison.

El cantante, por su parte, aclaró que nunca se enamoró de La China y que tenían una relación abierta en la que ambos podían hacer lo que quisieran. Sin embargo, ella se enojó cuando descubrió una relación casual que tuvo el cantante.

Tras terminar este vínculo, Lauty Gram comenzó a salir con Luchi, que actualmente se encuentra dentro de la casa de Gran Hermano.