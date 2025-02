La paz duró poco: Dos participante se enfrentaron a los gritos en Gran Hermano

martes, 11 de febrero de 2025 18:06

La entrada de ocho nuevos participantes a la casa de Gran Hermano suponía una unión entre los jugadores originales, que están desde diciembre encerrados en el reality.

Sin embargo, la paz duró muy poco porque ya hubo un fuerte cruce entre dos participantes. Chiara y Juan Pablo se dijeron de todo en una discusión a los gritos.

"No digas que soy jodida", le reprochó ella, pero él le respondió: "Sos jodida, no voy a darte show, así que no me rompas los huevos".

"No me tenés que dar show vos a mí", dijo Chiara, que en reiteradas oportunidades le pidió a su compañero que deje de nombrarla.

"Me tenés harto, si querés hablar de mí, hablá de frente. Todo el día querés hacer show y estás hinchando las pelotas, nunca hablé de vos, me chupa un huevo", le dijo Juan Pablo causando un momento de tensión en la casa.

Esta no es la primera vez que se cruzan los jugadores. Hace unos días, Juan Pablo ya había hecho un comentario que él mismo reconoció que era “cancelable”: “Yo como y ella engorda”.