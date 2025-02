La casa de Gran Hermano se rearmó: quiénes son los nuevos participantes

martes, 11 de febrero de 2025 00:00

La casa de "Gran Hermano" (Telefe) sumó 8 nuevos participantes, para sorpresa de los "originales" que ahora tienen más competencia.

Podrán nominar esta semana y deberán hacerse conocer y posicionar pronto para que su estadía en el reality no sea fugaz.

Conocé a los nuevos jugadores del programa, conducido por Santiago del Moro:

Selva Pérez Carvalho

Tiene 51 años y llega desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. “Soy un torbellino, soy la medialuna que querés mojar en el café con leche”, aseguró la nueva jugadora de Gran Hermano.

La ingresante dice que no toma ni fuma y que solo come. “Soy 90 kilos de sabor”, declaró Selva muy eufórica.

En cuanto al juego, la uruguaya indica que si se encuentra con un mal bicho, ella es peor y va a fondo.

“Si te mando a la c… de tu madre me descargo y estoy como si nada. Es una ventaja”, analizó Selva, que además se define como “la influencer de las amas de casa desesperadas”.

Santiago "Bati" Larrivey

Tiene 33 años, es de La Plata, Buenos Aires, y un grupo de amigos lo apoda “Bati”.

El nuevo jugador de la casa de Gran Hermano es contador en una empresa de tecnología y lidera un grupo de 20 personas, hecho que siente que le puede jugar a su favor cuando le toque administrar las emociones de sus competidores.

“Soy muy controlador y estoy todo el tiempo arriba. No me considero manipulador pero siempre consigo lo que quiero”, avisó Bati.

Santiago además contó que es trillizo, por lo cual no tiene impedimentos a la hora de compartir o ser muchos en la casa. “Lo clave acá es mi carisma y creo que voy a usar eso como elemento de juego. GH es como un ajedrez con fichas y hay gente que tiene que salir para que yo pueda ganar”, indicó en su presentación.

Saif Yousef

Es de El Cairo, Egipto, y vive en Buenos Aires porque su papá es diplomático en la embajada de su país natal. Lo primero que avisó el nuevo jugador es que su nombre se pronuncia “Seif”.

“Yo me quedé con él y estudié odontología en la UBA. Vine sin hablar nada de español”, comentó el ingresante que vivía a diez minutos de las famosas pirámides aunque nunca fue.

“Soy musulmán y hagó 5 rezos por día aunque capaz en la casa se me complique y haga 3”, reveló Saif. El joven de 20 años asegura que es difícil hacerlo enojar, pero también encuentra disconformidad en la gente que “es lenta”.

Marcelo Carro

Tiene 34 años, es de Lanús, Buenos Aires, y está dispuesto a comerse la casa de Gran Hermano sin importarle ser considerado como “el villano” de la actual edición.

El exfutbolista trabaja en logística con más de 45 personas, motivo por el cual lo apasiona el manejo de grupo, algo que puede ser vital para él en la casa. “Cómo manipular, sacar tanto lo bueno como lo malo”, afirmó.

“Mi pasión y mi presencia van a hacer que me destaque en el juego. Soy muy estratega, amo plantar una semilla y que crezca el caos. Me considero el villano de una historia bien contada”, sostuvo Marcelo en su presentación antes de entrar a la casa.

Sabiendo que entrar al juego en la mitad puede ser difícil, Marcelo dice que ya sabe a quién apuntar cuando entre. “Se necesita un Boca-River y a eso vengo yo”, sostiene el nuevo jugador que ve GH desde su estreno en Argentina allá por el 2001.

Lucía Patrone

Oriunda del barrio porteño de Villa Devoto, se define como que es “un poquito de todo” a raíz de que es cantante, actriz y modelo.

La joven apodada Luchi asegura que a la actual casa de Gran Hermano “le falta diversión” y asegura que ella será la encargada de aportarla con tan solo darse a conocer.

La nueva jugadora dio a conocer en su presentación algunas características que sin dudas pueden traer problemas en la convivencia. “Soy caprichosa, muy histérica la verdad, mi carácter hay que saber llevarlo. Dependo mucho de mi mamá, por eso estaría bueno probarme sola en la casa”, admitió. Es novia de alguien famoso, aunque no quiso revelarlo públicamente.

Lorenzo de Zuani

Vive en Salta capital, estudia diseño industrial en la Universidad Católica de dicha provincia, tiene un trabajo relacionado a esa carrera y como “le gustan los desafíos nuevos” llega a la casa de Gran Hermano.

“Trato de ser lo más carismático posible y no me gusta solucionar las cosas con drama. Me tomo las cosas con calma y nada personal, entendiendo que estamos en un juego”, afirmó el joven con rulos que tiene experiencias en deportes como el lanzamiento de disco.

El nuevo jugador del reality tiene 23 años y aseguró que quiere divertirse con todos en la casa a pesar de que sea muy probable que se olvide los nombres de sus compañeros. “Soy muy colgado”, admitió el salteño.

Gabriela Gianatassio

Tiene 28 años. Es brasileña pero al vivir en Argentina desde hace 7 años ya se siente una más de este suelo coronado de gloria.

“Siento que un 80% de mi corazón es argentino”, declaró la nueva jugadora de Gran Hermano en su presentación donde avisó que el gran sueño de su vida es ser modelo a pesar de estudiar medicina y tener preferencia por seguir la cirugía plástica.

"Voy a revolucionar a la casa de Gran Hermano”, declaró la brasileña en su casting, en donde también sostuvo que “en dos segundos se ve casada con hijos” cuando alguien le gusta.

Eugenia Ruiz

Es santiagueña pero vive desde hace tiempo en Buenos Aires. Se “autopercibe influencer” y ahora dejará de lado su teléfono celular para ingresar a la casa de Gran Hermano.

La tiktoker dedica su vida a contar chimentos en esa red social, por lo que se enfrentará a un importante desafío de ser por primera vez la protagonista de una noticia en la farándula y el espectáculo con su llegada al reality más importante en la pantalla de Telefe.

Eugenia tiene un marido y un hijo. Es médica pero no ejerce ya que quiere dedicarse a su otra pasión: la actuación.

“Soy copada y creo que soy carismática. Me hago cargo de eso y a mucha honra. La gente se alegra de verme, hay fiesta cuando llego porque soy querible", dijo.