El regreso más esperado: Furia volvió a Gran Hermano

sábado, 1 de febrero de 2025 00:02

Furia volvió a Gran Hermano. Estuvo en La Noche de los Ex, el programa conducido por Robertito Funes Uguarte, y según las primeras mediciones, su presencia impactó de lleno en el rating.

“No juego con los sentimientos de nadie, dejen de decirme eso”, dijo en un video que colgó en sus historias la propia Furia previo a la participación.

Durante su presencia en el programa se la vio suelta y analizando la participación de cada uno de los hermanitos.

“Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con el. Muy de falsa”, dijo sobre la hija del futbolista Mancuso.



“Lamentablemente no está copado porque el público lo está viendo pero si, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego que es por semanas, te van a ir buscar y cuando ven que no te sacan, van a probar con otro”, añadió.

“Si es su personalidad o juego no lo sé. Tiene una prioridad que es que actriz", agregó.