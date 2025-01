"Perversas falsedades": Mauro Icardi apuntó a Wanda Nara y blanqueó su relación con la China Suárez

jueves, 9 de enero de 2025 10:23

Primero con una serie de fotos y finalmente con un extenso texto. Este jueves, Mauro Icardi decidió blanquear su relación con Eugenia "La China" Suárez y apuntó con un texto contra Wanda Nara.

En la medianoche, el futbolista publicó en su historia de Instagram una serie de fotos donde se ve a Francesca e Isabella abrazadas con la China Suárez. “El amor siempre vence al odio”, escribió sobre una de esas imágenes donde se ve a la actriz con Francesca en la casa que el deportista de 32 años compró hace una semana por casi US$ 5.000.000.

También subió fotos de Suárez durmiendo con Isabella y patinando con ella. Incluso una de las postales compartidas se ve la familia ensamblada con Magnolia y Amancio, los dos hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña.

Más tarde, Icardi publicó un largo texto tanto en su historia como en su perfil donde bloqueó los mensajes y recibió más de 600 mil me gusta en 7 horas. Allí escribió un texto de 15 puntos en el que se puede leer, entre otras expresiones: "Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando poder pedido de un juez y un defensor de menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce par no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades".

Por otro lado detalló esos puntos haciendo una pregunta al lector: "¿Hasta cuando queremos creer y vivir en la mentira?".

Los primeros 3 puntos:

1. Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia.

2. Me excluyeron a la madrugada de un sábado de Santa Bárbara a horas de operarme de mi lesión de rodilla con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, dando resultado NEGATIVO el allanamiento... No tenía armas, no violenté a nadie y estaba durmiendo solo.

3. Tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron el teléfono hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el "novio" por Europa, el cual confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía 3 años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mi y a sus hijas que era "UN AMIGO"... (Pero siguen culpando a otras personas, qué hipocresía no?).

Lee el posteo completo: