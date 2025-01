"Me siento excluida": Katia fue al confesionario, nominó y fue dura con una jugadora

jueves, 9 de enero de 2025 00:00

"Me siento excluida". Con estas palabras, Katia, nueva participante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió al revelar sus votos en el confesionario. Este fue su primer voto en el juego, y sus declaraciones generaron asombro entre sus compañeros y los seguidores del programa.

Katia, al realizar su nominación, otorgó 2 votos a Sebastián y 1 voto a Martina. Al explicar sus razones, la jugadora fue tajante y no dudó en compartir su sentir.

En el caso de Sebastián, explicó que no tiene mucha relación con él, pero lo consideró una opción dentro de su estrategia. En cuanto a Martina, Katia fue aún más contundente: aseguró que no se siente incluida en el grupo y que no ha logrado establecer una relación de cercanía con ella, lo que motivó su decisión de nominarla.

Cabe recordar que Katia se sumó al juego en una etapa decisiva, reemplazando a Keila, quien abandonó la casa por motivos personales.