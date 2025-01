"De la oscuridad...": el complicado momento de Francisco Benítez, ganador de La Voz

martes, 7 de enero de 2025 00:00

Francisco Benítez se ganó el corazón de todos los argentinos con su destacada participación en La Voz Argentina (Telefe). Su talento y su emotiva historia fueron el combo perfecto que lo catapultaron hacia la victoria en el concurso de 2021. Todo parecía indicar que estaba destinado a una carrera musical exitosa, pero, como ocurre con muchos artistas, no todo fue tan sencillo.

En una sincera entrevista exclusiva con Revista Gente, Francisco explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de participar en el programa: "Decidí entrar a La Voz porque estaba cansado. En mi adolescencia, cuando estaba terminando la secundaria, pasé por una etapa muy oscura, entre los 16 y los 18 años. Tenía miedo de no encontrar trabajo, de que no me aceptaran en ningún lado por mi tartamudez", confesó el artista, visibilizando una faceta más vulnerable de su vida.

A pesar de los desafíos, Benítez destacó la buena relación que mantiene con La Sole, quien marcó un antes y un después en su camino dentro del programa como jurado. "Estuve trabajando mucho en su empresa. Estoy muy contento y agradecido", agregó.

Sin embargo, los obstáculos no terminaron ahí. Francisco resaltó cómo la situación se complicó aún más con las compañías discográficas y los contratos firmados. "Los otros años se fueron complicando mucho, por los contratos, con las compañías discográficas", admitió.

Afortunadamente, el cantante parece haber encontrado un nuevo rumbo. "Ahora, a finales de 2024, estamos resucitando. Pude desvincularme y estoy trabajando más tranquilo, con gente de confianza detrás de mí", subrayó. Y agregó: "Lo bueno es que estoy bien de mi cabeza".