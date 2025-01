“Solo busco las fuerzas para seguir”, la tristeza de Ingrid Grudke

lunes, 6 de enero de 2025 15:52

Ingrid Grudke atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida emocional. Tras seis años de relación con Martín Colantonio, la modelo transita una compleja etapa de duelo luego de su reciente separación. En su cuenta de Instagram, Ingrid agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, reflejando un profundo dolor pero también una determinación para superar este difícil proceso.

"Gracias por tantos mensajes hermosos, llenos de mucho amor y respeto. Me hace bien sentirme tan querida, me recargan de energías positivas. Me llevará un tiempo, pero todo pasa, solo busco las fuerzas para seguir con lo que me toca vivir", compartió, dejando claro que aún está en el proceso de sanar.

En una reciente entrevista en el programa A la Tarde, Ingrid había confirmado la separación con la voz quebrada, visibilizando la angustia que le genera el tema. "Hace tres meses que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema todavía. Para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor", expresó, abriendo una ventana a la vulnerabilidad que enfrenta al tratar de comprender los motivos de la ruptura. Sin embargo, dejó en claro que está en un proceso de sanación, buscando la fortaleza necesaria para seguir adelante.

La relación de Ingrid Grudke y Martín Colantonio parecía sólida hace solo seis años, cuando ambos se conocieron en Mar del Plata durante el verano de 2018. Él, comerciante en la ciudad costera, encontró en ella no solo una pareja, sino también una socia estratégica para su pequeño emprendimiento. La pareja trabajó en conjunto para expandir un negocio que, con el tiempo, pasó de ser modesto a consolidarse con siete locales, especialmente en Posadas, la ciudad natal de Ingrid, donde ella es reconocida como embajadora de la provincia.

Hoy, con la separación, Ingrid se enfrenta al desafío de reconstruir su vida tanto a nivel personal como profesional. Aunque las circunstancias de la ruptura son difíciles de asimilar, la modelo busca recobrar su bienestar emocional con el apoyo de sus seres queridos y la energía positiva que recibe de sus seguidores.