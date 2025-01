¿L-Gante en crisis con Wanda Nara?: “Busquen con quién progresar”

domingo, 5 de enero de 2025 15:53

El romance entre Wanda Nara y L-Gante parece atravesar una etapa complicada. En medio de la distancia física por sus proyectos laborales, el cantante Elián Valenzuela ha publicado una serie de mensajes en su cuenta de Facebook que han desatado rumores sobre un posible distanciamiento. Los posteos, llenos de simbolismo y tono introspectivo, hacen eco de un estado emocional conflictivo y alimentan las especulaciones de una crisis en la relación.

En uno de los mensajes más llamativos, L-Gante compartió una imagen comparando dos momentos icónicos de Robert Downey Jr., acompañada de una frase que decía: “La vida de un hombre empeorará antes de mejorar... debe tener paciencia”. Este posteo, lleno de metáforas sobre superación personal, pareció reflejar el estado emocional del cantante y generó inquietud entre sus seguidores. Horas después, L-Gante subió otro mensaje que afirmaba: “Busquen con quién progresar, no con quién perder el tiempo”, lo que algunos interpretaron como una crítica velada hacia Wanda Nara.

El tercer mensaje fue aún más contundente. Citando una frase que decía: “Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré”, L-Gante dejó en claro que su paz mental ya no estaba a la venta. La publicación, que evocaba calma y determinación, disparó nuevas preguntas sobre el futuro de su relación con la mediática. Mientras tanto, Wanda Nara, aunque no ha respondido públicamente, continúa con su actividad en redes sociales, donde se ha centrado en su batalla legal con Mauro Icardi, lo que genera más suspicacias sobre su relación con el cantante.

Lo que antes era una relación exhibida con orgullo, ahora parece enfrentar tiempos difíciles. En un gesto simbólico, L-Gante le regaló a Wanda un anillo en diciembre, una pieza bañada en oro con la inicial “W”, que se mostró con orgullo durante un vivo en redes sociales. Sin embargo, en las últimas publicaciones de Wanda, el anillo no ha sido visible, lo que añade más incertidumbre sobre el estado real de su vínculo. Mientras ella disfruta de su tiempo en Uruguay, los mensajes de L-Gante siguen generando más preguntas que respuestas, dejando la relación en el aire.