Gran Hermano: llegó el beso en la nueva pareja de la casa y también los celos

viernes, 31 de enero de 2025 00:00

Santiago Algorta encendió sus alarmas por todo lo que se habló de su beso con Martina Pereyra en la casa de Gran Hermano, ya que creen que Jenifer Lauría y Brian Alberto quieren dejarlo como “el nuevo picaflor” ante la ausencia de Giuliano Vaschetto.

“Yo a Martu nunca me la chamuyé. Fue todo en un juego en el que nos hicieron bailar y no me la imagino a ella haciéndolo por estrategia”, sostuvo Tato en una conversación con Luz Tito y Luciana Martínez.

Jenifer insistió en que Santiago anda “tiroteando” a varias mujeres en la casa y afirmó que “le estaba apoyando la rata a Martu”, pero el uruguayo dijo que “solo estaba jugando un partido que ya lo perdió”, haciendo referencia a Luz.

Por otro lado, Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo sostuvieron que Luciana y Luz “la miran mal” a Martina desde que pasó lo del beso con Santiago.



Fuente: Mi telefe.com