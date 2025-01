Fuerte denuncia contra Wanda: ¿no le pagaba a sus empleados?

viernes, 31 de enero de 2025 00:00

En el programa LAM (América) el conductor Ángel de Brito tuvo un móvil con Analía, quien fue empleada durante un largo tiempo de Wanda Nara y Mauro Icardi.



“No me sorprende nada de hecho. No veo la tele, pero lo que yo te puedo contar es que viví cosas muy tristes que le hacían a Maxi López. Le negaba los hijos", declaró la mujer en primer lugar sobre el escandalo que ambos están protagonizando.



“Me pedía que mienta. Me llevo a una fiscalía para que testifique en contra de Maxi López. Me hizo firmar un papel en blanco, Me quería sobornar”, manifestó. Incluso, mencionó que le “retuvieron el pasaporte”.



“Ella me ofreció un auto, me preguntó qué era lo que necesitaba y le dije que la casa ya la tenía pero que me faltaba el auto y me dijo ‘porque no me dijiste antes y te lo contaba’”, aseguró.

Fuente: Primicias Ya