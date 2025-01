Conmoción internacional: murió una reconocida cantante, compositora y actriz

viernes, 31 de enero de 2025 14:28

Marianne Faithfull, una reconocida cantante, compositora y actriz británica, falleció a los 78 años. Un portavoz confirmó su muerte con un comunicado de prensa: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Marianne falleció pacíficamente en Londres, en compañía de su amorosa familia. Será profundamente extrañada”, expresó.

Ante la noticia, varias personalidades de la industria musical lamentaron el deceso de la artista, comenzando con Mick Jagger, quien fue su novio durante cuatro años, luego de que ella dejó a su esposo John Dunbar por él. De hecho, gracias a su conexión, los Rolling Stones compusieron varios temas inspirados en la famosa como “Wild Horses”.

En su cuenta de X (antes Twitter) y en su perfil de Instagram, el músico escribió un mensaje en el cual expresó su tristeza por la muerte de Marianne Faithfull. Además, agregó al post varias fotografías de ellos juntos durante su juventud.

(Créditos: X/Mick Jagger)

Mick Jagger expresó su tristeza al enterarse que su exnovia Marianne Faithfull falleció

“Me entristece mucho enterarme de la muerte de Marianne Faithfull. Fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Era una amiga maravillosa, una hermosa cantante y una gran actriz. Siempre la recordaré”, redactó.

Asimismo, Bianca Jagger, quien estuvo casada con Mick desde 1971 hasta 1978, también compartió sus condolencias en las redes sociales: “Me entristece profundamente saber que Marianne Faithfull ha fallecido. Era una cantante maravillosa y una actriz talentosa. La extrañaremos mucho. Mis pensamientos y oraciones están con su hijo, su familia y sus seres queridos”, señaló.

Además del líder de los Rolling Stones, el guitarrista de la banda, Keith Richards, también le dedicó unas palabras a la compositora: “¡Mi más sentido pésame a la familia de Marianne! ¡Estoy muy triste y la extrañaré! Con amor, Keith”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue Marianne Faithfull?

Marianne Faithfull comenzó su carrera como cantante en 1964, después de ser descubierta por el manager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham. Su álbum debut homónimo fue lanzado en 1965 e incluía su tema “As Tears Go By”, el cual alcanzó el puesto número nueve en el Reino Unido en su primera semana y fue seguido por una serie de sencillos exitosos, entre ellos “Come And Stay With Me”, “This Little Bird” y “Summer Nights”.

Además, la artista coescribió “Sister Morphine” junto a Mick Jagger y Keith Richards. La canción se integró al disco Sticky Fingers (1971) y lanzó su propia versión en 1969 con el guitarrista Ry Cooder y Jack Nitzsche en el piano.

Cabe destacar que a Marianne Faithfull se le atribuyó la calidad de escritora en sus primeros lanzamientos, pero se la omitió de los estrenos posteriores, lo que provocó una disputa legal que finalmente la vio acreditada tanto en los Rolling Stones como en sus propias reediciones.

Fuente: Con información de Infobae