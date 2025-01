Gran Hermano: enfrentamiento entre dos jugadores fuertes, "Sos soberbio y manipulador"

jueves, 30 de enero de 2025 00:00

En un baño que compartieron juntos, surgió la discordia entre dos jugadores fuertes de la casa. “Sos manipulador, soberbio y te estás comiendo mucho el personaje”, disparó una de las chicas.

“Voy a votar lo que a mí me parece y vos no vas a tener control sobre mí. No te preocupes que soy muy inteligente”, le aseguró Chiara a Ulises.

Tras el conflicto en la bañera, Chiara comentó en el comedor que tiene distintos valores que el cordobés y que este intentó convencerla de “ir contra Luz y Martina”, además de asegurar que él utilizará la frase de Petrona a la platense sobre “que no coma porque está más gordita” para el juego.

Ulises negó querer hacer eso de Petrona y Martina y le recomendó a Chiara que “empiece a pensar” en las cosas que dice.

Fuente: Mi telefe.com