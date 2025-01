"Es psicópata y maltratador": indignada, Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi

miércoles, 29 de enero de 2025 15:30

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, habló en el programa Desayuno Americano y aseguró que "Wanda provocó a Mauro llevando a Elián a la casa" y la acusó de estar desoyendo los pedidos de la Justicia con respecto a sus hijas.

Pero Wanda estaba mirando el programa y no dudó en enviar un mensaje al programa de Pamela David, donde fue muy dura contra su exmarido.

"No responde a las hijas, no vino a los cumpleaños, maltrata a las nenas las veces que habló por teléfono, las hizo mentir cuando estuvieron con él, no les dejaba hablarme, es obvio que no van a querer hablar con él", aseguró la mediática.

"Está enfermo, es psicópata, maltratador y manipulador. Se fue (de viaje) sin dejar que las nenas hagan terapia, no tengo ninguna amiga psicóloga, pedí en Osde por psicólogos para que asistan a las nenas. A las chicas las dejó sin obra social, no pagó nunca alimentos ni el colegio", cerró Wanda muy enojada con Icardi.

Por su parte, Mauro Icardi se encuentra en Milán con su novia, Eugenia "la China" Suárez, disfrutando de su romance.