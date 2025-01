Mauro Icardi y la China Suárez blanquearon ante la familia del futbolista

lunes, 27 de enero de 2025 14:47

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez dieron un importante paso en su relación amorosa. El futbolista llevó a la actriz a Rosario para que conozca a su familia, con la que está distanciado hace años.

En su paso por la ciudad de Rosario, la pareja visitó el Monumento a la Bandera y club Sarratea, donde Icardi dio sus primeros pasos como futbolista.

El reencuentro con su familia fue un gran paso no solo para la pareja, sino para Mauro Icardi, quien no mantenía contacto con sus vínculos cercanos desde hace años. Según trascendió años atrás, el futbolista tiene una herida sin sanar a causa de la separación de sus padres, entre otras cosas, que lo llevó a alejarse de ellos y apoyarse tan solo en su ex pareja como contención.