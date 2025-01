Gran Hermano: la declaración de Nano que Jenifer rechazó

domingo, 26 de enero de 2025 00:00

Giuliano Vaschetto “se entregó” a Jenifer Lauría al asegurarle que invitará a toda su gente que vote para que él sea eliminado de la casa de Gran Hermano en la placa donde están ambos.

Jeni le preguntó entonces a Nano qué le pasaría si ella es eliminada y no él. “Me caigo a pedazos, posta, Esta vez no sé qué haría si te vas, haría que me echen”, aseveró el santafesino.

Con Giuliano diciendo que repetirá todo esto en la cena de nominados, Jenifer expresó que siente que “la gente la hará mier…” si no va contra él.

“Quiero dejar en claro que cometí un error. Tu entrada acá y lo que puede hablar con vos me hicieron darme cuenta del daño que te hice”, sentenció Giuliano, pero Jeni no le creyó.

Fuente: Telefe.com