Aseguran que Maxi López le fue infiel a su mujer: ¿Quién sería la tercera en discordia?

viernes, 24 de enero de 2025 13:28

En Desayuno Americano contaron que Maxi López y Daniela Christiansson estaban separados. Sin embargo, la mujer salió a desmentir la información mediante un posteo en Instagram.

El periodista Juan Etchegoyen se mantuvo firme con su información: "A mí lo que me dicen es que no sabían si confirmar la información o salir a desmentirla porque ahora se viene la otra parte y es la parte que yo no quería contar".

"Yo quería contar la parte de la separación, yo me mantengo en la misma posición porque la información viene de muy buena fuente. Lo que pasa es que es antipático confirmar una separación en medio del escándalo que hay con Icardi, con Wanda y con Maxi López en Buenos Aires, detalle que no es menor", detalló el periodista.

"Yo puedo confirmar la infidelidad de Maxi López a Daniela. Yo no quería entrar en este camino, porque es oscuro, porque tienen una nena chiquita, la verdad que no quería entrar en esto. Hay testimonio de una persona que, quiero decir esto, tiene un perfil muy bajo, que es del interior en la Argentina, y que después de todo lo que fue pasando, yo esto lo sé, lo de la separación de Maxi y Daniela hace dos semanas aproximadamente, que vengo trabajando la información y este testimonio va a romper con todo", continuó Etchegoyen.

Luego pusieron al aire el audio de una mujer cordobesa que asegura que mantuvo una relación de un mes con Maxi López en el año 2019, a pesar de que el exjugador está con Daniela desde 2014.

En el audio la mujer contó algunos detalles de su supuesta relación: “Más o menos para esta fecha del 2019, yo tenía esta relación que empezó siendo virtual con Maxi, hasta que bueno, luego desapareció un día bloqueando todo, pero cuando jugaba en Vasco da Gama, creo que es el equipo acá en Brasil, ya era bastante infiel también”.

“Así que bueno, lo sucedido, sí, siempre quedó bajo siete llaves, pero existió, entonces a la larga o a la corta, las cosas terminan saliendo a la luz y la toxicidad también de histeriqueo, de estar, de no estar, de enviar fotos de dónde estaba, qué ropa se ponía, en dónde jugaba con el equipo y qué hacía y preguntar y controlar esas cosas, existieron y no sé si seguirán existiendo, pero esto fue en un momento clave”, concluyó la supuesta amante.