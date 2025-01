"Me armó una causa para no pagarme...": escándalo con el esposo de Jésica Cirio

jueves, 23 de enero de 2025 14:42

Francisco José Hauque es un hombre que quedó detenido en los últimos días, vinculado a una estafa piramidal. "Fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar", se escuchó gritar a una mujer en un video del momento de la detención, haciendo alusión a Elías Piccirillo, el actual marido de Jésica Cirio.

Este episodio despertó el alerta de otro hombre que habría vivió una situación similar con el marido de la modelo, Elías Piccirillo, un empresario de 39 años, que tiene bajo perfil. De él se sabe que trabajó para una reconocida empresa inmobiliaria entre los años 2014 y 2019 y que se desempeña como agente inmobiliario.

Juan Manuel Piñeiro es un empresario y piloto de carreras, de 40 años, que se encuentra tras las rejas desde fines de 2023 y que fue contactado por la Agencia Noticias Argentinas ya que denuncia que le ocurrió algo similar a Francisco porque el culpable de su detención también habría sido Piccirillo.

“Mi defendido esté detenido desde el 27 de noviembre por ser supuestamente el líder de una banda que extorsionaba a famosos, delito que nunca se comprobó porque nunca sucedió”, explicó su abogado, Marcelo Laruffa a la Agencia Noticias Argentinas.

"Este muchacho, Elías le debía un dinero que hoy deberían ser unos 500 mil dólares. Para sacarlo del medio y no pagar armó una causa en su contra por extorsión con los mismos policías que detuvieron a Hauque el sábado pasado", detalló el abogado de Piñeiro, al encontrar una similitud entre la nueva detención y la de su defendido.

Según aseguró Laruffa, serían varias las personas estafadas por el marido de Jésica Cirio. En las últimas horas se viralizó un video de una persona forcejeando con Piccirillo para tratar de recuperar el dinero que le había dado a modo de inversión: "Como mi defendido hay varias personas más en la misma situación de cobrar su dinero entregado a Elías".

En breve, Piñeiro afrontará un juicio en el que su representante legal confía que le darán la falta de méritos o la absolución ya que "hay escuchas donde Elías reconoce la deuda y se compromete a pagar luego de las votaciones de noviembre por semana teniendo para ese entonces todo armado para armar la causa por Piccirillo. También hay otra escucha donde lo citan a un estacionamiento a pagarle y aparecen cuatro personas de parte de Elías y lo amenazan con armas".

Desde la cárcel, la Agencia Noticias Argentinas pudo acceder al testimonio de Piñeiro: "Fui preso por querer cobrar una deuda. Conozco muy bien quién es. A mí me armaron una causa por extorsión, lo mismo que está pasando ahora con Francisco".

Detenido por el fiscal Pablo Masferrer, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón, y el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la jueza Lucía Casabayo, acusado de liderar una banda que incendiaba los negocios de empresarios, deportistas y políticos y los extorsionaba con falsas denuncias, Piñeiro espera salir de prisión y recuperar su dinero: "La plata lo puede y no tiene límites porque Francisco era como un hermano para Elías. Estamos hablando de mucha guita que me debe, me arruinó la vida".