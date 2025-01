Temor: la tensa situación que obligó a Marley y Milenka a volver a mudarse en EE.UU.

domingo, 19 de enero de 2025 15:14

Alejandro "Marley" Wiebe sigue en Estados Unidos a la espera de los documentos que le permitirán viajar a la Argentina con su bebé MIlenka, nacida hace poco más de 20 días por subrogación en ese país. Cada día, el querido conductor de Telefe comparte un video con sus seguidores en los que muestra su día en ese país y este domingo, detalló que está de mudanza por motivos de seguridaad.

Es que, contó, en el barrio en el que alquiló una casa en Oklahoma, un hombre merodeó armado por el frente. Ello le generó preocupación y decidió ir a un departamento céntrico.

"Es domingo de mudanza y todavía no llegaron los papeles. Nos estamos mudando. Yo tenía esta casa alquilada pensando que llegaran los papeles pero teníamos un límite (de tiempo); y ya está alquilada. Nos vamos al centro y además, me pasó una cosa muy rara. Amo este país pero tiene un tema con las armas bastante particular", relató Marley.

"Había un señor que siempre pasa sin remera, por más que hubiera nieve. Empezó a pasar hace 2 o 3 días con un arma y no sabemos si es de juguete de verdad. Te da medio fobia. Lo ves caminando vestido medio onda militar y con un arma, en la puerta de la casa. Me asustó también un poquito también", confesó.

Y dijo que "nos vamos al centro para ver un departamento, para estar un poco más protegidos. Acá estamos en medio del aire libre".

Por último, reiteró su deseo: "esperamos pronto tener los papeles para volver a la Argentina".