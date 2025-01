La reposición de "Poné a Francella", en la cuerda floja en Telefe

domingo, 19 de enero de 2025 14:38

El clásico "Poné a Francella" no está dando los resultados que las autoridades de Telefe esperaban cuando decidieron reponer el ciclo.

Luego de un muy buen arranque en materia de audiencia en su reestreno, cada semana va perdiendo un poco más de rating. Este sábado no fue la excepción. No solo no fue lo más visto del día y no ganó su franja, sino que no entró en la lista de los cinco más programas más vistos de la jornada. Se ubicó en el sexto lugar con 3.7 punto de rating.

Al menos tuvo un premio consuelo, fue el tercer ciclo más visto del canal de las pelotas, atrás de Escape Perfecto Especial y Escape Perfecto, que marcaron 5.2 y 3.8 respectivamente.