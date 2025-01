La China Suárez apuntó contra Pampita: “No le robo el marido a nadie”

domingo, 19 de enero de 2025 21:38

La China Suárez continúa sumergida en la polémica, y esta vez, su blanco fue Pampita. Según trascendió, la actriz respondió con dureza a los comentarios realizados por la modelo y conductora en una reciente entrevista.

De acuerdo a lo que reveló Ángel de Brito, conductor de LAM, la discusión comenzó cuando Pampita afirmó que no "robaba maridos", una declaración que no fue bien recibida por la China Suárez. El periodista detalló en sus redes sociales: “Parece que le jodió escuchar a Pampita decir que no robaba maridos”.

La respuesta de la China no tardó en llegar. Según lo informado por de Brito, la actriz reaccionó en su círculo cercano en redes sociales con un contundente mensaje: “Yo no le robo el marido a nadie”. La China no se detuvo ahí y sumó otro dardo hacia Pampita: “No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

Este nuevo cruce entre las dos figuras del espectáculo argentino reavivó la tensión entre ambas, quienes han protagonizado disputas públicas en el pasado.