Gran hermano: el difícil momento de Katia en la casa

domingo, 19 de enero de 2025 00:03

Katia, "La Tana", fue la última en ingresar a la Casa de Gran Hermano y siente la presión de no estar incluida en ningún grupo. "A veces me siento excluida", dijo en una charla con Chiara y Sofía "Sopa".

"A todos les debes caer bien", dijo Chiara en alusión a que no ingresó a la placa de nominados en estas últimas ediciones.

"Hay grupos muy marcados, que son cerrados", opinó por su parte Sofía.

"Yo no vengo a hacer amigos acá. Ser amigos es una palabra grande", dijo Katia.



"Me siento incómoda en muchos momentos y me es difícil sentirme excluida porque tengo que convivir", añadió. "Supongo que es por ser nueva", comentó.

Y al finalizar la charla la Tana dijo "ahora estoy mas relajada"