Gran Hermano: difundieron un video de una participante golpeando a su ex pareja

sábado, 18 de enero de 2025 00:11

Un video donde se ven violentas imágenes que comprometen a una participante de Gran Hermano se difundió en las últimas horas.

Fue la madre de la ex pareja de la participante quien lo dio a conocer, cansada por las versiones que dio la participante al hablar sobre su relación.

Se trata de Betty, mamá del futbolista Ricardo Centurión, ex pareja de Jenifer Lauría, quien reingresó a la casa tras ganar el repechaje.



En el video se ve a una mujer quien sería Jenifer durante el tercer mes de embarazo. “Ella estaba viviendo con Ricky, ¿qué hacía desnuda en la pañalera de su ex?”, preguntó. Entre lágrimas, la madre de Centurión dijo que ellos también sufrieron violencia de género hacia su hijo, no solo violencia psicológica, según publicó Paparazzi.com.

Betty permitió que pusieran al aire un video donde Jenifer golpea a Ricardo Centurión.



En el video, se ve cómo Jenifer le da dos trompadas en la cabeza a Centurión, quien cae al suelo. “Si los hechos hubieran sido al revés, hoy mi hijo estaría preso”, dijo Betty. En el video se ve cómo el futbolista quedó inconsciente durante casi diez minutos, lo que lo afectó psicológicamente, siguió publicando el sitio web.