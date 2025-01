Crece el amor: el costoso regalo que Mauro Icardi le hizo a su nueva novia

sábado, 18 de enero de 2025 00:03

Mauro Icardi salió de compras con su novia la China Suárez. El paseo no paso desapercibido sobre todo por el regalo que el futbolista compró para su amor.

“Me cuentan qué lo que Icardi le compró a la China en ese paseo. Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que le cobró, una chica”, contó en LAM una panelista, según publicó Infobae.com

“Mauro le compró un perfume, una fragancia, a la China, ¡carísima! Voy a decir ‘que habría pagado’ porque no quiero juicios, prefiero que me barden por Twitter", dijo Mariana Brey.



"El perfume salió un millón setecientos mil pesos. ¡Me parece carísimo!”.



Si bien no detalló la marca del mismo, no es descabellado pensar que se trata de alguna de las marcas del lujo internacionales. En rigor, el precio más caro de un perfume en una de las casas de mayor lujo de la Avenida Alvear es el Atlantide de Tiziana Terenzi y cuesta, según indica la página, $ 1.592.853, agregó en su publicación Infobae.