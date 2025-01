Así avanzan las novelas turcas de Telefe

lunes, 13 de enero de 2025 00:00

Tienen tramas apasionantes y plantean historias que conjugan el drama con el amor. Pasión Prohibida y Amor a Cualquier Precio son las dos ficciones que coparon las tardes de Telefe con muy buenas mediciones de rating.

Pasión Prohibida ya lleva más tiempo al aire pero sigue siendo la que consiguió mayor audiencia. Amor a Cualquier Precio se estrenó hace pocos meses y con ésta los seguidores van siendo cada vez más. Por Telefe, cada una tiene más de una hora al aire y eso le permite avanzar casi al ritmo de los capítulos originales. Pero ¿cuánto falta para que cada una termine?

"Amor a Cualquier Precio" transita hoy su capítulo original 30 de más de 89 que tiene en total. En el episodio que se verá este lunes, Gülgün se enfrentará a Ifakat al ver que esta última y Pelin están planeando algo que podría llegar a perjudicar a Ferit. "Lo que están planeando no sucederá", lanzará Gülgün y agregará: "Así quieres usar a mi hijo para atacarme. Siempre me pregunté que clase de madre serías. Si tuvieras una hija sería como ella".

Luego Ferit cruzará a Pelin: "¡¿qué fue lo que le dijiste a mi abuelo?!", lanzará y descubrirá que fue su tía la que intervino y que ella fue la que estuvo hablando de Seyran a sus espaldas. Tras esto, el joven hablará con su abuelo de manera contundente: "No quiero casarme con Pelin".

Por otro lado, "Pasión Prohibida" avanza por el capítulo original 73, de 177 que tiene toda la ficción en total. En el episodio que se verá este lunes, Ender está dispuesta a hacerle los días imposibles a Sahika para ello ahora la pondrá en evidencia ante Kaya.

"No sabía que te pudieras comportar de una forma tan inocente", lanzará Ender quien agregará: "te compadezco, pensar que se puede comprar a todo el mundo es una ingenuidad... te haré pagar por todo lo que has hecho y te humillaré delante de Kaya. Toma esto como una simple advertencia de mi parte".

Luego Halit cuestionará a Leyla, de quien sabe que ella lo engaña. "No te daré el nombre de mi médico. No tengo por qué probarte nada porque de todos modos no me vas a creer", responderá ella a lo que él apurará con voz contundente: "O me das el nombre de tu médico o me contarás todo en este mismo instante".