"Te queremos hasta el infinito": una muerte sacudió al programa "Intrusos"

Este domingo, la muerte de un actual integrante de América TV entristeció a la farándula, sobre todo a los periodistas de espectáculos. Falleció Pablo "Pablito" Reynoso, productor de varios ciclos del canal y muy comprometido con el histórico ciclo "Intrusos".

El periodista Daniel Ambrosino compartió una triste despedida y un video en el que se ve a "Pablito" decir adiós. "Con todo el dolor del mundo. La mayor de las tristezas; hoy lamentablemente tenemos que despedir a la persona más buena que existe en este medio. Te vamos a extrañar muchísimo Pablito. Dios quiera que ahora puedas descansar en paz. Todos te queremos hasta el infinito", escribió.

El periodista Pablo Montagna agregó: "Murió Pablo Reynoso. Gran productor de radio y TV (espectacular en ciclos de espectáculos) - Actualmente en @AmericaTV donde fue parte de varios ciclos". Y Laura Ubfal destacó: "Enorme tristeza. El ser mas dulce que conoci en el medio #PablitoReynoso".

El también periodista Daniel Tobal hizo una semblanza sobre Reynoso al que calificó como un gran colega. "Pablito era un ser noble y generoso. Empezó en la tele de asistente de producción en nuestro equipo de Lucho Avilés en #Indiscreciones cuando lo trajo @MarceloPolino a mediados de los '90 a @canal9oficial. Enorme tristeza. Un gran compañero. QEPD".

A lo que el también periodista Nicolás De Gennaro sumó: "Era plena pandemia, yo había empezado a laburar en Intrusos y me contagié de Covid. Pablito, que ni me conocía, me mandó un mensaje ofreciéndose a hacerme la compras si necesitaba. Así era él, un tipo solidario. También era divertido, siempre nos reíamos de las 28 veces que fue a ver Brujas o de sus historias en los boliches durante los 90. Una pérdida dolorosa, un compañero querido y valorado por todo el canal. Se lo va a extrañar mucho".