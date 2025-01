Lourdes y Brian contra Luz en Gran Hermano: "No me cuadra su vida"

domingo, 12 de enero de 2025 00:00

Lourdes se mostró muy crítica este sábado contra Luz quien dijo no entenderla. Las palabras se las confesó a Brian, quien coincidió con ella y se preguntó si es o se hace la inmadura.

"No me termina de cerrar eso de que se hace muy la niñada", comenzó lanzando Brian a lo que Lourdes sentenció: "no sé si es o se hace. Me sigue pasando eso. No sé si es o se hace, pero eso me pasa".

"Hablamos bien, pero luego se ríe. Estamos hablando así de algo, y sí, yo te puedo pelotudear pero lo de ella es es raro, como que vamos a estar hablando en serio y tienen algo que no entiendo. Es como decía Andrea, como que no me cuadra capaz su vida", apuntó.

Luego señaló que las cosas que ella cuenta, que son duras, no cuadran con su forma de ser.