La Sole tomó una decisión sobre los festivales de verano: "Quiero que se me extrañe"

domingo, 12 de enero de 2025 00:00

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio significativo en su futuro. La artista expresó que desea dedicarle más tiempo a ella misma y a su familia, lo que implica que no estará presente en todas las festivales.

En una entrevista con Cadena 3, la cantante expresó: "Me llevo muy bien con el cambio porque creo que uno tiene que hacer una lectura de quién es y de los ciclos" . "Hay gente que dice que se va a morir cantando; yo me voy a morir cantando en mi casa, no en un escenario" , agregó.

Soledad también destacó la importancia de disfrutar su conexión con el público y de mantener su motivación intacta: "Me gustaría siempre hacerlo contenta con mi arte, contenta con el ida y vuelta con mi público. Me gustaría siempre hacerlo con ganas. No venir y decir que siempre es lo mismo".

El artista subrayó la responsabilidad que siente hacia quienes la contratan y el público que la sigue fielmente: "Alguien que te contrata está esperando de vos algo muy groso y yo respeto mucho esa parte" .

"El que no arriesga, no gana. Y el que no propone, se queda siempre lo mismo. Yo no quiero quedarme siempre en lo mismo", afirmó.

EL CAMBIO

A pesar de su profundo amor por los festivales de verano, Soledad admitió que no podrá participar en todos ellos como lo hacía anteriormente: "Quiero que algún día se me extrañe, para que se me quiera más todavía", concluyó.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la vida de Soledad Pastorutti, quien, sin renunciar a su esencia artística, elige priorizar su bienestar personal y familiar, demostrando que el éxito también implica saber cuándo detenerse.