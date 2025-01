La importante decisión que tomó Dalma Maradona con sus hijas: "lo hablamos un montón"

domingo, 12 de enero de 2025 00:00

Dalma Maradona y su esposo, Andrés Caldarelli, han tomado una decisión firme en cuanto a la exposición pública de sus hijas, buscando garantizar su privacidad y bienestar. En una reciente entrevista con Infobae, la hija de Diego Maradona explicó que tanto ella como su marido hablaron mucho sobre este tema antes de tomar una determinación. "Lo hablamos un montón y para él era muy importante que sus hijas hagan las mismas cosas que cualquier persona, que pueda ir por la calle y estar tranquilas", comentó Dalma, resaltando la importancia de que sus hijas puedan llevar una vida cotidiana sin ser objeto de atención mediática.

La decisión está profundamente vinculada a la experiencia que Dalma y su hermana Gianinna vivieron desde pequeñas, siempre bajo el ojo público debido a la fama de su padre. Por eso, como padres, tanto Dalma como Andrés están comprometidos a proteger la privacidad de sus hijas y a evitar que se vean envueltas en la misma exposición que ellas enfrentaron en su niñez. "Si mis hijas tienen esa opción, me gustaría que sea así", agregó Dalma, subrayando el deseo de que puedan vivir su infancia con normalidad.

En la misma entrevista, Dalma confesó que los comentarios en redes sociales jugaron un papel fundamental en su decisión. "No sé si quiero que le critiquen el vestido que tiene puesto, la cara que tiene, el peinado", expresó la actriz, dejando en claro su preocupación por la presión que puede generar la exposición pública en los niños. La idea de preservar a sus hijas de las críticas y opiniones ajenas se convirtió en una de las razones clave para tomar esta decisión.

Por último, Dalma también reflexionó sobre la importancia de ser madre y de equilibrar su rol familiar con su carrera profesional. Recordó las palabras de su madre, La Tata, quien siempre decía que "nació para ser mamá". Aunque Dalma asegura que ama ser madre, también reconoce la importancia de no renunciar a sus otras pasiones, como la actuación. "Me encanta ser mamá, pero también me gusta actuar, me gusta trabajar de lo que me gusta y no por eso soy menos madre", concluyó, enfatizando la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida familiar y las aspiraciones personales.