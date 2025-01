Gran Hermano: los ex analizaron la relación de Chiara y Nano

sábado, 11 de enero de 2025 00:03

En la Noche de los Ex, se habló mucho de la relación entre Chiara y Giuliano.

Andrea, la participante que dejó el juego por motivos de salud fue firme y concisa en su análisis: "Chiara no se quiere ni un poco, Giuliano eligió a otra y ella sigue atrás"

Keila opinó: "es lo mismo que viene haciendo desde el día uno no cambia". "A mi Nano no me gusta para nada. El está feliz y le sirven tanto Jenifer como Chiara"

"Yo no lo veo a Nano tan caliente como cuando estaba con Jeny", opinaron.

"Va a mantener esta relación con Chiara independientemente que entre Jenifer", dijo otra panelista "El está jugando"