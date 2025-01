¿Embarazo? las fotos de Mauro Icardi y La China Suárez que generaron revuelo

sábado, 11 de enero de 2025 21:36

La última publicación de Mauro Icardi junto a La China Suárez en sus redes sociales ha desatado una ola de rumores y especulaciones, especialmente acerca de la posibilidad de que la actriz esté esperando un hijo. En la imagen, ambos se muestran muy sonrientes, recostados sobre un sillón, con La China apoyada sobre las piernas de Icardi y un detalle que no pasa desapercibido: sus manos entrelazadas sobre el abdomen de la actriz. Este gesto ha generado incertidumbre entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si la foto tenía algo más que un toque romántico.

Pero la sorpresa no terminó allí. En otra imagen compartida por el jugador, se los ve en un momento aún más íntimo: Icardi descansando sobre el vientre de La China, mientras ella le acaricia la cara y el cabello. Lo curioso es que el fondo musical del clip es una balada de Camilo y Farruko llamada “Si me dices que sí”, con letras como “Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir”, lo que ha alimentado aún más las suposiciones sobre una relación en pleno auge.

A este escenario se sumó la respuesta de La China, quien replicó la publicación de Icardi con un emoji de corazón, reforzando la idea de una relación amorosa cada vez más consolidada.

Sin embargo, el asunto tomó un giro inesperado cuando se conoció que la actriz había sido atendida en un hospital por un fuerte dolor abdominal. Según los periodistas Mariano Yezze y Santiago Sposato, La China estuvo en la guardia de un hospital de la zona norte entre las 11:30 y 12:30 del mediodía del jueves, en lo que inicialmente generó preocupación sobre su estado de salud. Sposato, no obstante, señaló que podrían ser diversas causas, como estrés o un malestar menor, descartando la posibilidad de una apendicitis, ya que de haber sido esa la causa, la actriz habría quedado internada.

Lo que más llamó la atención fue el timing de estos hechos, ya que ocurrió justo antes de que la pareja oficializara su relación con la publicación en redes sociales. A pesar de las aclaraciones, los rumores sobre un posible embarazo de La China Suárez siguen circulando, dejando a los seguidores de ambos figuras de la farándula a la espera de nuevos detalles.