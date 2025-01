Gran Hermano: Andrea contó todo lo que pasó con Santiago cuando estaba en la casa

viernes, 10 de enero de 2025 00:00

Andrea tuvo que dejar la casa por problemas de salud y al confirmarse que estaba en buenas condiciones físicas, diálogo con Santiago del Moro y los panelistas sobre su paso por Gran Hermano.

Entre una de los temas a los cuales se refirieron, se conocieron los detalles de la relación con Santiago.



"Al principio había como una química", dijo la morocha. "No notaba que no me daba bolilla, no se si me gustaba pero había mucha química", dijo al panel. "Él es bastante mas joven que yo, pero él no me ponía distancia", agregó.

Respecto a su salud y a la decisión de dejar la casa, Andrea explicó "me asusté mucho y hace tiempo que ya vengo con eso y creí que no habría problemas de estos en la casa". "Fue una oportunidad increíble se que me lo voy a reprochar mucho", añadió.

La propia hermana de Andrea había contado que en el pasado tuvo un aneurisma cerebral y 3 operaciones.