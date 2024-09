"Se me escapó un...": el "fashion emergency" de Virginia Demo en los Martín Fierro

lunes, 9 de septiembre de 2024 22:06

Virginia Demo fue una de las figuras de Gran Hermano y actualmente se luce en el teatro en la obra "Legalmente Rubia", que protagoniza Laurita Fernández.

La actriz fue una de las invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y protagonizó un papelón en la alfombra azul, antes de ingresar a la ceremonia.

El problemita de Virginia de Gran Hermano uD83DuDC40 #MartinFierro pic.twitter.com/zRvqcLWZdz — Fico (@ffico) September 9, 2024

La China Ansa la estaba entrevistando cuando inesperadamente estornudó y se le escapó un poco de pis. Se mojó su vestido rojo y no dudó en abandonar el móvil de Telefe.

Al poco tiempo, la exparticipante de Gran Hermano volvió con un vestido color negro, riéndose de lo ocurrido y tomándoselo con mucho humor.

“A mí no me engañás, tenías puesto otro vestido”, le dijo Sol Pérez y Virginia respondió: “Ay sí, por qué te diste cuenta. Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China me reí, estornudé y se me escapó un chorrito. Le pasa a todas las mujeres”.