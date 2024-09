¿Lo ningunearon?: Martín Ku fue a los Martín Fierro y no tenía lugar

lunes, 9 de septiembre de 2024 20:46

Esta noche, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebra los Martín Fierro 2024, una ceremonia que premiará a lo mejor de la televisión argentina. El evento se realizará en el prestigioso Hotel Hilton y será conducido por Santiago del Moro.

Sin embargo, ya hay polémica que rodea la premiación aún incluso antes de comenzar oficialmente.

Martín Ku, el ex participante de Gran Hermano más conocido como ‘El chino’, se encontró con un terrible disgusto a causa de una mala organización del evento. Llegó al Hilton, lugar donde se realiza la ceremonia, y se enteró de que no tenía lugar en la mesa donde estaba asignado.

Su novia Marisol, quien fue un rol importante durante su estadía en la casa más famosa del país, publicó un descargo en sus redes sociales quejándose de lo sucedido: “#GranVergüenza”, escribió en su primer posteo.

“Igual, que nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador(azo) que la sacó y se llevó a Artu. Organización by Nerea”, expresó haciendo referencia a la ausencia de Juliana ‘Furia’ Scaglione.