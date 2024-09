Confirmado: se casa una ex Casi Ángeles

lunes, 9 de septiembre de 2024 15:55

Tras diez años de relación y una hija en común, Rocío Igarzábal se casará con Milton Cámara, el padre de su hija Lupe.

La ex Casi Ángeles compartió en sus redes sociales un video del pedido de matrimonio, durante sus vacaciones en México, una situación que no esperaba en absoluto y que la sorprendió durante uno de sus paseos.

"Este video lo grabó Lupi y así va. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película, o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y si, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin, nos casamos", anunció Rochi.

En el video se puede ver a la actriz muy contenta y emocionada por el pedido de matrimonio. "Todavía no dijo que si", se lo escucha decir a su novio muy nervioso.

“Saben todo lo que esto significa para mí… y si no los saben… la hago corta. México me cambió la vida hace 10 años. Acá conocí a Milton. Me terminé de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras. México me llenó de colores, amigos y familia. Volvemos 10 años después… a contarle a Lupi cómo empezó todo", contó la actriz, durante su viaje.