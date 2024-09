A 4 años de su paso por Canal 26, así luce hoy Romina Malaspina a los 30 años

lunes, 9 de septiembre de 2024 00:00

Es muy linda y seductora. En el 2020 ingresó a trabajar en la conducción del noticiero de Canal 26 y rápidamente todas las miradas se empezaron a posar en ella. Pese a que fue ex Gran Hermano, todos empezaron a hablar de ella en medio de la pandemia. Romina Malaspina hoy está alejada de las cámaras televisiva y desarrolla una vida de viajes y producciones de belleza, como influencer y DJ.

A cuatro años de aquel "boom", muchos la recuerdan con la estética que portaba por aquel entonces cuando tenía 26 años. En julio pasado cumplió 30 e ingresó en una nueva década, sin embargo sigue luciendo fresca y hermosa. Pero para ello no deja de pasar por el quirófano para hacerse "retoques". Incluso hoy luce labios más "carnosos" de color rojo.

A lo largo de este tiempo, la rubia fue cambiando su look y eso fue quedando plasmado en su cuenta de Instagram donde la siguen casi 2 millones y medio de seguidores. Precisamente allí, hace unos meses reveló que está tratando de revertir un cambio que se hizo en su labio. “Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro”, señaló en la red social en julio pasado.

"Pasaron tres años y no se iba, así que me empecé a hacer láser en los labios y es muy doloroso. Pero para que la piel se caiga, es como que se ponen duros como la lengua de los gatos. Inchapable estoy”, agregó hace unos meses.

MIRÁ CÓMO LUCE HOY

LOS CAMBIOS

Si se revuelve el "cajón de los recuerdos", sorprenden las diferencias que hay en su rostro y cuerpo en 10 años. Según trascendió, en esta década se operó la nariz, le colocaron relleno en los labios y refinó sus facciones. Además aumentó el tamaño de sus bustos en más de una ocasión, al igual que refinó su cintura.

“Todos tenemos pequeñas manías y yo la verdad que soy partidaria de que cada cual mejore lo que quiera y pueda”, afirmó en su momento, cuando se realizó los primeros retoques.

EL PASO DE LOS AÑOS

Una de sus primeras fotos cuando era promotora allá por el 2014. Por aquel entonces guardaba en su rostro gestos de inocencia y dulzura. Sus labios eran finos y los pechos notoriamente más chicos que los actuales.

En su paso por Gran Hermano se la conoció casi al "natural" con muy pocos retoques. Su nariz era un poco más ancha que la actual. Fue en el 2015 cuando ingresó al reality y fu su primer acercamiento mediático, más allá que como promotora le tocó estar en el piso de ShowMatch.

En el 2017 ya se empezaron a notas los primeros cambios, tanto en su nariz como en sus pómulos.

En el 2018 apareció su perfil más sexy, dejando de lado la mirada más inocente para convertirse en mujer fatal. Desde ese año comenzaron a verse más cambios en su físico, con el correr de los años, los pechos fueron en aumento y los labios terminaron más carnosos. Además incluyó tatuajes en su cuerpo.