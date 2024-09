Mirtha Legrand desvela el origen de una de sus frases más icónicas

domingo, 8 de septiembre de 2024 12:26

En una reciente emisión de La noche de Mirtha, Mirtha Legrand, la legendaria figura de la televisión argentina, reveló el origen de una de sus frases más célebres: “Como te ven, te tratan”. Durante la velada del sábado, la diva sorprendió a los espectadores al contar la verdadera historia detrás de este famoso latiguillo, que incluyó un curioso aporte de José María Listorti.

La revelación surgió durante una conversación con Marta González, quien estaba acompañada por Abel Pintos, Pía Shaw y Betiana Blum. Mientras discutían sobre la obra de teatro Madre hay una sola, en la que González actúa junto a Lorena Paola, la actriz citó la conocida frase de Legrand: “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan”. Ante la sorpresa general, Mirtha Legrand explicó que la última parte de la frase, “te contratan”, fue una adición propia. “Lo de contratan lo agregué yo, es mi cosecha”, confesó, sorprendiendo a la audiencia y a Marta González, quien no sabía que el resto de la frase también era creación de Legrand.

Intrigado, Abel Pintos preguntó si la frase completa era obra de Mirtha. La conductora confirmó que sí, y añadió que la frase había surgido de manera espontánea. Sin embargo, Legrand recordó que el aporte final, “te contratan”, fue sugerido por José María Listorti. “Me tendría que cobrar por eso. Lo digo despacito porque él me dijo un día ‘yo tendría que cobrar por esto’”, relató Legrand entre risas.

Esta anécdota no solo revela el origen de una de las frases más queridas por los seguidores de Mirtha Legrand, sino que también destaca la interacción y la colaboración entre figuras icónicas de la televisión argentina que han dejado una marca indeleble en la cultura popular.