Darío Barassi habló de su futuro luego de su salida de Ahora Caigo: "Me desnudo en Puerto Madero"

domingo, 8 de septiembre de 2024 00:00

El conductor sanjuanino Dario Barassi usó las redes sociales para hablar de su futuro luego de que se conociera la noticia de que el Chino Leunis tomará su lugar en Ahora Caigo, producción que comandaba en Eltrece.

En una historia en su Instagram, aclaró qué es lo que realmente pasa con el programa, despejando preocupaciones de la gente que le pregunta por su salud y habló de lo que viene: "No dejo el programa, no renuncio al programa".

En este sentido, agregó: "Cumplo con mi contrato con previo aviso y arranco una serie que va a ser una bomba". También agradeció al Chino dejando una puerta abierta: "El Chino, capo, me cubre un par de días. Altas ganas de volver el año que viene con Ahora Caigo".

Respecto a su salud, dijo: "No estuve enfermo, no estuve internado recientemente que yo sepa. No sé por qué salgo a desmentir, pero no paran de subir noticias que no son y me parece que está bueno aclararlo en primera persona".

Finalmente, vaticinó lo que cree que será el resultado de los Martín Fierro en la terna en la que está nominado: "Los amo, el lunes gano como conductor en los MF y me desnudo en Puerto Madero".