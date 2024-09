Victoria Onetto por un supuesto video sexual con Alberto Fernández: “Todos los viernes...”

sábado, 7 de septiembre de 2024 00:00

Siguen apareciendo famosas vinculadas a supuestos videos sexuales del ex presidente Alberto Fernández. En esta ocasión fue Victoria Onetto a quien vincularon, y en "Los Ángeles de la Mañana", conducido por Ángel de Brito, la abordaron para hacerle unas preguntas.

“¿Es verdad todo lo que se está diciendo de vos, de los videos? ¿Cómo estás, no querés usar la cámara para dar tu derecho a réplica?” dijo la notera al interceptarla en un ascensor. Ante la negativa, volvió a preguntar: “¿Es verdad lo que se dijo de los videos? ¿Sos vos la protagonista de los videos con el ex presidente de la Nación?”

“¡Andá a la obra, está buenísima la obra, todos los viernes!”, fueron las únicas palabras de Victoria, quien este viernes arrancó con una obra en temporada. La interrogaron sin respuesta, antes de que el ascensor se cerrara en medio de un tumulto de gente. “Victoria, ¿vos seguís teniendo un cargo público?”

“Eso pasó hace un ratito porque hoy estrena una obra”, dijo De Brito ya en el estudio. “Victoria puede contestar lo que sea, se comportó, pero los otros tarados que están alrededor”, arremetió el conductor y agregó: “Si se sintió acosada, tiene la oportunidad de decirlo”.

Respecto del video, Yanina Latorre agregó: “Sabe que va a aparecer en cualquier momento y de que se va a disfrazar”.

“Al final, la única que no tuvo sexo con él fue Fabiola. Hoy declaró y dijo que no intimó con Alberto y que el embarazo fue tratamiento in vitro”, expresó Ángel para finalizar.