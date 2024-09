Barbasola habló del episodio de violencia de género con Andrés Nara: “Se fue de límites”

sábado, 7 de septiembre de 2024 00:07

Alicia Barbasola, pareja de Andrés Nara, es la última convocada para el Cantando 2024. La mujer, que ya había participado en el Bailando, fue entrevistada en el Diario de Mariana y reveló cuál fue el acuerdo con el padre de Zaira y Wanda tras el episodio de violencia de género por el que estuvo preso cinco días.

“Vamos a darlo todo, agradezco a Marcelo Tinelli, al Chato Prada y a Ángel también que me ayudó mucho el año pasado”, dijo para comenzar y agregó: “Yo bailo, pero cantando le voy a poner todo lo mejor”.

También hizo referencia a la relación con las hijas de Andrés, Wanda y Zaira Nara: "La relación ahora está mejor, con esto que pasó con Andrés, hubo un acercamiento", haciendo referencia al episodio de violencia de género por el que el padre de las modelos argentinas estuvo preso durante cinco días.

"Cada vez que hablo del tema, lo hacía desde el lugar que estaba en ese momento", dijo y agregó: "Todo el hate de la sociedad era re complicado para mí". Al respecto, dijo: “La psicóloga me dijo que no hable porque retrocedía. La discusión fue real, se fue de límites, también es real".

“No denuncié, llegamos a un acuerdo. Ellos propusieron hacer un curso por violencia de 48 horas”, expresó ante las cámaras. “Yo estoy bien, cada uno reconoce, yo no soy de gritar, pero cuando algo me cae mal, no tiene que volver a pasar”.