Revelaron el inesperado motivo por el que Furia no fue invitada a los Martín Fierro

viernes, 6 de septiembre de 2024 00:00

Luis Ventura fue contundente al explicar por qué Juliana “Furia” Scaglione no fue nominada ni invitada a los premios Martín Fierro 2024. La ex participante de Gran Hermano, que esperaba ser reconocida como Revelación del Año, expresó su enojo y la respuesta del presidente de Aptra dejó a todos en shock.

En una entrevista con Intrusos (América TV), cuando se le mencionó el descontento de Juliana “Furia” Scaglione, Ventura respondió sin rodeos: “¿Qué hizo en televisión? Puteó desde que empezó hasta que se fue. ¿Eso hay que nominar?”.

Por su parte,“Furia” aseguró que ella fue fundamental en el rating que consiguió Gran Hermano (Telefe) en su última temporada. Vale destacar que reiteradas oportunidades la exjugadora dejó en claro que debía quedarse con el premio millonario.

La ex participante también resaltó el apoyo incondicional de su fandom, que la defendió durante las campañas en su contra dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Según Furia, fue una constante batalla de “luz contra oscuridad” y aseguró que seguirá apostando por su presente laboral.

Finalmente, el presidente de Aptra dejó en claro que la ex Gran Hermano no se merecía un lugar en los Martín Fierro ya que no había alcanzado un logro interesante para destacar.