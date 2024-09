The Floor: ganó 10 millones de pesos y sorprendió en qué lo gastará

miércoles, 4 de septiembre de 2024 00:00

En una emocionante edición de “The Floor”, el programa de concursos conducido por Guido Kaczka en ElTrece, Enrique se convirtió en el flamante ganador de los 10 millones de pesos, marcando un hito en el popular show. Este es el segundo premio millonario que entrega el programa, luego de que Ivo se llevara el primer gran premio.

La final, que tuvo lugar en la categoría "Duplas", fue un duelo épico entre Enrique y Carlos. Con un desempeño impecable y una gran habilidad estratégica, Enrique logró superar a su oponente y se coronó como el nuevo multimillonario del programa. Al finalizar el juego, Guido Kaczka no pudo ocultar su entusiasmo y le dedicó unas palabras de felicitación a Enrique.

“¡¡¡Enrique!!! Ay Enrique, ay Enrique, vení Enrique, mirá lo que es esto, mirá por favor cómo queda este territorio que es tuyo. Mirá Enrique, todo tuyo, todo conquistado. Enrique, ¡¡¡ganaste 10 millones de pesos!!!”, exclamó Kaczka, celebrando el logro del ganador.

Enrique, visiblemente emocionado, compartió cómo planea usar su premio. “Voy a hacer un viaje a Perú con esta plata y también me viene bárbaro porque estoy sin trabajo, así que me queda genial”, confesó el ganador. La victoria no solo le permitirá cumplir uno de sus sueños, sino que también le brinda una nueva oportunidad en su vida profesional.

Guido Kaczka resaltó el esfuerzo y la determinación de Enrique: “El ganador de los 10 millones, Enrique, se queda con todo, ¡¡¡bravísimo!!! Jugó eh, jugó, ganó cuando necesitaba, se la bancó, lo desafiaron y aguantó, defendió. Venía y se volvía, venía y se volvía, ¡¡¡10 millones de pesos, gana y conquista todo!!!”

Con esta victoria, Enrique no solo se lleva a casa una suma significativa de dinero, sino también el reconocimiento de su habilidad y perseverancia en el juego. Sin duda, su historia será recordada como una de las más destacadas de la temporada de “The Floor”. ¡Felicidades a Enrique y que disfrute de su merecido premio!