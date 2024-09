“Su imagen es impecable”: Rocío Marengo no dudó en defender a Marley

miércoles, 4 de septiembre de 2024 15:47

Adrián Alfredo Molina denunció a Marley por abuso sexual en la Justicia, pero el conductor se defendió y negó todo. Varios famosos salieron a hablar en su favor y una de ellas fue Rocío Marengo, expareja de Marley en los inicios de su carrera artística.

“No me cae bien y no me gusta lo que está atravesando Marley”, dijo la actriz, en diálogo con Socios del Espectáculo. Además, se mostró muy enojada porque el denunciante la menciona a ella en la causa: “¿Qué me nombra a mí? Él habló de mí y me acusa de pantalla. Yo lo acuso de cholulo. No le iniciaría demanda, pero me da lugar a opinar de él”.

“Se lo expone entre la espada y la pared. Lo están forzando a hablar de algo y me parece súper violento. Es una persona querida y buen tipo. Lo recontra ensucian”, manifestó Marengo.

La actriz destacó que tuvo una buena experiencia con el conductor: “Yo tuve una relación linda, lindos recuerdos. Tengo una imagen de Marley impecable. Para mí (el denunciante), vio todo por la tele. Está hablando de un señor famoso, no de una expareja”.